Дожди и до + 23 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 16 октября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telagram .
Ближайшая пятница ожидается с дождями, которые периодически, но с прояснениями, охватят большую часть Украины.
"Дожди, правда, будут небольшими, максимум, умеренными. В Карпатах может лить сильнее", - отметила синоптик.
Восток и Юг 16 октября останутся в сухой погоде, лишь на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя.
Так, на Юге, Востоке, во многих центральных областях завтра еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18 ° C ... + 23 ° C.
В Винницкой и Черкасской областях завтра также начнет снижаться температура воздуха ожидается + 15 ° C ... + 18 ° C. На Севере же будет в пределах + 12 ° C ... + 15 ° C.
А самой низкой, 16 октября, предполагается температура воздуха в западных областях, днем не выше 8 ° C ... + 13 ° C.
"В Киеве пятница также уже будет свежее, днем около + 13 ° C ... + 14 ° C, есть вероятность дождя", - отметила госпожа Диденко.
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