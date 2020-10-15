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Espreso.tvОбществоДожди и до + 23 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 16 октября

Дожди и до + 23 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 16 октября

16 октября температура воздуха в Украине прогреется от + 8 ° C до + 23 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telagram .

Ближайшая пятница ожидается с дождями, которые периодически, но с прояснениями, охватят большую часть Украины.

"Дожди, правда, будут небольшими, максимум, умеренными. В Карпатах может лить сильнее", - отметила синоптик.

Восток и Юг 16 октября останутся в сухой погоде, лишь на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя.

Так, на Юге, Востоке, во многих центральных областях завтра еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18 ° C ... + 23 ° C.

В Винницкой и Черкасской областях завтра также начнет снижаться температура воздуха ожидается + 15 ° C ... + 18 ° C. На Севере же будет в пределах + 12 ° C ... + 15 ° C.

А самой низкой, 16 октября, предполагается температура воздуха в западных областях, днем не выше 8 ° C ... + 13 ° C.

"В Киеве пятница также уже будет свежее, днем около + 13 ° C ... + 14 ° C, есть вероятность дождя", - отметила госпожа Диденко.

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