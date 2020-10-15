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Espreso.tvОбществоДействующее правительство проявило преступную небрежность по отношению к украинцам, - Яценюк

Действующее правительство проявило преступную небрежность по отношению к украинцам, - Яценюк

Действующее правительство, которое возглавляет Денис Шмыгаль, проявило преступную небрежность по отношению к украинцам в борьбе с пандемией COVID-19

Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким" на телеканале Еспресо.

"Что сегодня власти должны были делать? Не сегодня, а только когда началась пандемия. Премьер-министр страны должен был возглавить антиковидний штаб. И это ежедневная работа. Это не поездки, не открытие детских площадок. Это не участие в местных выборах. Это не рассказы о реформах, которых не было и не будет. Это не пиар. А это - ежедневная работа лично премьер-министра и всего состава правительства по нескольким направлениям", - заявил Яценюк.

Первым пунктом деятельности властей в борьбе с COVID-19 экс-премьер-министр назвал поиск дополнительных средств для борьбы с пандемией:

"Первое - деньги. Деньги они получили от Международного валютного фонда. Они увеличили вот такой до 300 млрд дефицит. Что естественно. Только неестественно, куда тратят эти деньги.

Если в стране пандемия, а вы вместо того, чтобы лечить граждан страны и сохранять их жизни, отправляете эти деньги на совсем другие нужды чем сохранение жизни гражданина страны - это преступление ".

Далее Яценюк добавил, что "Коронавирусный фонд не мог использоваться ни на строительство, ни на что другое, кроме: больниц; медикаментов; ШВЛы; доплаты медикам; доплаты всем, в том числе и полиции, которая обеспечивает всю систему безопасности страны; закупка антивирусных препаратов".

Арсений Яценюк также акцентировал внимание на заявлении министра здравоохранения Степанова, что в реанимационном отделении Александровской больницы в Киеве из 55 койкомест свободно только одно:

"Как можно было допустить ситуацию, что страна не готова к такому росту заболеваемости ковидом? Поэтому правительство в сегодняшних условиях проявило преступную небрежность по отношению к гражданам страны".

Яценюк иронично добавил, что наконец Минздрав решил закупить необходимые для борьбы с коронавирусом препараты:

"Вот сейчас я наконец-то увидел, что Министерство здравоохранения согласилось на то, что нужно закупить препарат ремдисевир. Об этом препарате весь мир уже полгода рассказывает. Оказывается, в Украине его легально вообще не существует для того, чтобы лечить граждан ".

 

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