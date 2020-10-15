Действующее правительство проявило преступную небрежность по отношению к украинцам, - Яценюк
Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким" на телеканале Еспресо.
"Что сегодня власти должны были делать? Не сегодня, а только когда началась пандемия. Премьер-министр страны должен был возглавить антиковидний штаб. И это ежедневная работа. Это не поездки, не открытие детских площадок. Это не участие в местных выборах. Это не рассказы о реформах, которых не было и не будет. Это не пиар. А это - ежедневная работа лично премьер-министра и всего состава правительства по нескольким направлениям", - заявил Яценюк.
Первым пунктом деятельности властей в борьбе с COVID-19 экс-премьер-министр назвал поиск дополнительных средств для борьбы с пандемией:
"Первое - деньги. Деньги они получили от Международного валютного фонда. Они увеличили вот такой до 300 млрд дефицит. Что естественно. Только неестественно, куда тратят эти деньги.
Если в стране пандемия, а вы вместо того, чтобы лечить граждан страны и сохранять их жизни, отправляете эти деньги на совсем другие нужды чем сохранение жизни гражданина страны - это преступление ".
Далее Яценюк добавил, что "Коронавирусный фонд не мог использоваться ни на строительство, ни на что другое, кроме: больниц; медикаментов; ШВЛы; доплаты медикам; доплаты всем, в том числе и полиции, которая обеспечивает всю систему безопасности страны; закупка антивирусных препаратов".
Арсений Яценюк также акцентировал внимание на заявлении министра здравоохранения Степанова, что в реанимационном отделении Александровской больницы в Киеве из 55 койкомест свободно только одно:
"Как можно было допустить ситуацию, что страна не готова к такому росту заболеваемости ковидом? Поэтому правительство в сегодняшних условиях проявило преступную небрежность по отношению к гражданам страны".
Яценюк иронично добавил, что наконец Минздрав решил закупить необходимые для борьбы с коронавирусом препараты:
"Вот сейчас я наконец-то увидел, что Министерство здравоохранения согласилось на то, что нужно закупить препарат ремдисевир. Об этом препарате весь мир уже полгода рассказывает. Оказывается, в Украине его легально вообще не существует для того, чтобы лечить граждан ".
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры