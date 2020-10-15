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Espreso.tvОбществоДело Новака: экс-голове Укравтодора продлили арест в Польше

Дело Новака: экс-голове Укравтодора продлили арест в Польше

Окружной суд Варшавы продлил на два месяца арест экс-главе Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку

Об этом сообщил адвокат Новака, передает Укринформ со ссылкой на РАР.

"Суд учел представление прокуратуры о продлении временного ареста моему подзащитному. Защита опротестовала это решение. Мой клиент не признает обвинений, выдвинутых против него", - подчеркнул адвокат.

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Судья окружного суда продлила арест Новаку и еще одному обвиняемому по его делу на два месяца.

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