Дело Новака: экс-голове Укравтодора продлили арест в Польше

15 октября, 2020, 19:20

Окружной суд Варшавы продлил на два месяца арест экс-главе Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку

Об этом сообщил адвокат Новака, передает Укринформ со ссылкой на РАР.

"Суд учел представление прокуратуры о продлении временного ареста моему подзащитному. Защита опротестовала это решение. Мой клиент не признает обвинений, выдвинутых против него", - подчеркнул адвокат.

Читайте также: Еще трех человек задержали в Польше в деле экс-головы Укравтодора Новака

Судья окружного суда продлила арест Новаку и еще одному обвиняемому по его делу на два месяца.