Дело Новака: экс-голове Укравтодора продлили арест в Польше
15 октября, 2020, 19:20
Окружной суд Варшавы продлил на два месяца арест экс-главе Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку
Об этом сообщил адвокат Новака, передает Укринформ со ссылкой на РАР.
"Суд учел представление прокуратуры о продлении временного ареста моему подзащитному. Защита опротестовала это решение. Мой клиент не признает обвинений, выдвинутых против него", - подчеркнул адвокат.
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Судья окружного суда продлила арест Новаку и еще одному обвиняемому по его делу на два месяца.
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