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Espreso.tvСпортБывший капитан сборной Украины заболел двусторонней пневмонией

Бывший капитан сборной Украины заболел двусторонней пневмонией


фото: Getty Images
Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук заболел двусторонней пневмонией

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Тест на коронавирус экс-футболиста показал отрицательный результат.

"В течение трех дней было сложно, была высокая температура. Сделал компьютерную томографию, которая показала двустороннюю пневмонию. Тест был отрицательный, но есть все предпосылки, что это коронавирус. Думаю, что это подтвердится. Сейчас пью большое количество антибиотиков, чтобы убить инфекцию. Тест повторный и КТ сделаю через неделю. Пока у меня пневмония и воспаление легких с высокой температурой в течение трех дней. Сейчас чувствую себя более или менее хорошо. Лечусь пока дома ", - сказал 41-летний украинец.

Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. С октября 2018 года по апрель 2019-му тренировал донецкий "Олимпик". Сейчас работает экспертом на телевидении.

 

На его счету 56 матчей за национальную команду Украины. На Евро-2016 был капитаном сборной.

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