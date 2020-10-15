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Espreso.tvОбществоБольница интенсивного лечения Горишних Плавней получила аппарат гемодиализа от Ferrexpo

Больница интенсивного лечения Горишних Плавней получила аппарат гемодиализа от Ferrexpo


фото: fb
Компания Ferrexpo передала Больнице интенсивного лечения I уровня г. Горишни Плавни аппарат гемодиализа "искусственная почка" Diapact (производства компании BRAUN, Германия)

Данный аппарат будет использоваться в отделении реанимации для проведения гемодиализа пациентам с острой почечной недостаточностью, полиорганной недостаточностью (в т.ч. вызванной COVID-19) и интоксикациями. Стоимость этого оборудования составила более 1,1 млн. Гривен.

"Мы благодарны Компании Ferrexpo за такой подарок, который поможет поддерживать жизнедеятельность наших пациентов. Очень ценно, что кроме помощи, связанной с борьбой с коронавирусом, мы получаем оборудование, жизненно необходимое и в не самом эпидемический период", - отметили в медучреждении.

Компания Ferrexpo продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса, изучать потребности больниц и оперативно закрывать их в рамках своей программы помощи в борьбе с COVID-19.

Справка о компании:

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2019 году. Компания выработала 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

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