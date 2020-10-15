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Espreso.tvОбществоБолее 8000 случаев в сутки: в Польше зафиксировали очередной антирекорд коронавируса

Более 8000 случаев в сутки: в Польше зафиксировали очередной антирекорд коронавируса


фото: reuters
В Польше за минувшие сутки зафиксировано 8099 новых случаев инфицирования коронавирусом, и это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии

Об этом в Твиттер сообщило МЗ Польши.

Больше всего новых инфицированных выявлено в Мазовецком (административный центр Варшава) - 1306 - и Малопольском (Краков) - 1303 - воеводствах.

За последние сутки в Польше умер 91 пациент, в том числе семеро - непосредственно от COVID-19, а 84 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Польше проведено более 64 тыс. тестов, что является рекордным для страны показателем. Всего с начала пандемии в стране проведено более 3,8 млн тестов.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет почти 150 тыс. человек, более 3,3 тыс. умерли. Вылечились более 85 тыс. человек.

В польских больницах находится более 6,5 тыс. инфицированных, подключены к аппаратам ИВЛ 508 пациентов.

Предыдущий суточный антирекорд по количеству инфицированных и смертей от коронавируса в Польше зафиксирован 14 октября: 6526 и 116 соответственно.

С 10 октября вся Польша находится в желтой зоне. Это означает, в частности, обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе на улицах, ограничение количества участников семейных торжеств до 75 человек, массовых собраний - до 150 человек, в ресторанах и пабах может находится один человек на 4 квадратных метра, культурные события смогут происходить в присутствии не более 25% зрителей в закрытых помещениях.

Кроме того, 32 повета Польши и шесть городов находятся в красной зоне, где действуют еще более жесткие ограничения.

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