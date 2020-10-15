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Espreso.tvОбществоАрахамия в День защитника Украины призвал сократить армию

Арахамия в День защитника Украины призвал сократить армию


фото: УНН
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности Вооруженных Сил Украины

Об этом Арахамия заявил в эфире "Украина 24", сообщает Еспресо.TV.

Арахамия отметил, что поддерживает идею сокращения армии и считает необходимым провести необходимые расчеты бюджетных расходов.

"Я полностью согласен, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности (армии - ред.) или увеличение бюджета. Но мы понимаем, что бюджет - это цифра, которой всегда не хватает, всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобрести новые вещи, новое вооружение, новые технологии. И поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие, то способность нашей армии будет расти ", - сказал Арахамия.

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