АМКУ оштрафовал "Идея Банк" на 4 млн грн за обманчивую рекламу кредитов под 0%
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
"Распространение ложной информации ПАО "Идея Банк" во время рекламной кампании завершилось наложением на финансовое учреждение штрафа в размере 4 млн грн", - говорится в сообщении.
Специалисты АМКУ установили, что банк на постоянной основе распространял рекламу акционных предложений "Идеальная 30" Ежедневно идеальный кредит под полный 0%" и "Черная пятница цены пополам -50% распродажа кредитов".
"Открытки, плакаты, ситилайты, баннеры на сайтах и страницы печатных изданий информировали граждан о выдаче кредитов под "0%" и о "распродаже"кредитов со скидкой -50%. Эта информация является одним из основных факторов, который может повлиять на выбор потребителем этих услуг ", - подчеркнули в Комитете.
Однако, во время проверки специалистами АМКУ, эта информация оказалась далекой от реальности. В частности, процентная ставка составляла 0,001% годовых. Кроме того, клиенту нужно отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, открытие пакета услуг обязательный страховой взнос.
В то же время, в рекламе банк не указал такую обязательную для обнародования информацию, как максимальная сумма кредита, реальная годовая процентная ставка, максимальный срок, на который выдается кредит. В АМКУ подчеркнули, что отсутствие информации о полноте расходов может ввести клиентов банка в заблуждение и помочь оформлению кредита.
- Напомним, ранее НБУ предупредило об опасности микрозаймов под 0% годовых.
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