1 тыс. грн за голос: Нацполиция разоблачила в Одессе подготовку подкупа избирателей и задержала голову избирательной комиссии
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Во время следственных действий изъято почти $ 45 тыс., которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 грн денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
Голову избирательной комиссии и местного жителя задержали при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.
При этом в полиции отметили, что голова комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.
- Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской ТИК за "систематические нарушения закона".
- 15 октября ЦИК сформировала новый состав Одесской городской ТИК.
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