1 тыс. грн за голос: Нацполиция разоблачила в Одессе подготовку подкупа избирателей и задержала голову избирательной комиссии

15 октября, 2020, 22:09

В четверг, 15 октября, в Одессе задержали голову одной из избирательных комиссий и местного жителя, причастных к организации попытки подкупа избирателей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время следственных действий изъято почти $ 45 тыс., которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 грн денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Голову избирательной комиссии и местного жителя задержали при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

При этом в полиции отметили, что голова комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской ТИК за "систематические нарушения закона".

15 октября ЦИК сформировала новый состав Одесской городской ТИК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb