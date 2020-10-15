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Espreso.tvОбщество1 тыс. грн за голос: Нацполиция разоблачила в Одессе подготовку подкупа избирателей и задержала голову избирательной комиссии

1 тыс. грн за голос: Нацполиция разоблачила в Одессе подготовку подкупа избирателей и задержала голову избирательной комиссии

В четверг, 15 октября, в Одессе задержали голову одной из избирательных комиссий и местного жителя, причастных к организации попытки подкупа избирателей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время следственных действий изъято почти $ 45 тыс., которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 грн денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Голову избирательной комиссии и местного жителя задержали при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

При этом в полиции отметили, что голова комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

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