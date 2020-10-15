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Espreso.tvКриминал16 октября в Киеве пройдут антитеррористические учения, людей предупреждают о неудобствах

16 октября в Киеве пройдут антитеррористические учения, людей предупреждают о неудобствах


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины призывает людей сохранять спокойствие во время антитеррористических учений в пятницу, 16 октября, в Киеве

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы в Facebook.

"СБУ совместно с Посольством Израиля проведут в Киеве 16 октября масштабные антитеррористические учения. Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

В СБУ предупредили, что во время учений возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, проверка документов.

Служба призывает людей сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

СБУ просит соблюдать правила личной безопасности.

В случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по телефону - (044) 253-06-71.

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