16 октября в Киеве пройдут антитеррористические учения, людей предупреждают о неудобствах

15 октября, 2020, 17:02

Служба безопасности Украины призывает людей сохранять спокойствие во время антитеррористических учений в пятницу, 16 октября, в Киеве

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы в Facebook.

"СБУ совместно с Посольством Израиля проведут в Киеве 16 октября масштабные антитеррористические учения. Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

В СБУ предупредили, что во время учений возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, проверка документов.

Служба призывает людей сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

СБУ просит соблюдать правила личной безопасности.

В случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по телефону - (044) 253-06-71.