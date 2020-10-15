16 октября в Киеве пройдут антитеррористические учения, людей предупреждают о неудобствах
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы в Facebook.
"СБУ совместно с Посольством Израиля проведут в Киеве 16 октября масштабные антитеррористические учения. Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", - говорится в сообщении.
В СБУ предупредили, что во время учений возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, проверка документов.
Служба призывает людей сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
СБУ просит соблюдать правила личной безопасности.
В случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по телефону - (044) 253-06-71.
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