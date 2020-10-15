14-летний сын Трампа заразился коронавирусом
15 октября, 2020, 17:59
Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что коронавирусом нового типа COVID-19 переболел ее 14-летний сын Бэррон
Об этом сообщает CNN.
По словам Мелании, коронавирус у Бэррона Трампа был диагностирован одновременно с президентом США и первой леди.
Коронавирусная болезнь у сына Трампов протекала без симптомов. Мелания отметила, что недавно тест на коронавирус у ее сына показал отрицательный результат.
- 2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали из-за болезни.
- 5 октября Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
- 7 октября врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у его пациента выработались антитела к коронавирусу и более суток нет симптомов. По словам 74-летнего президента США, он чувствует себя прекрасно.
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