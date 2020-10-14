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Espreso.tvОбществоЗеленский присвоил почетные названия пяти военным подразделениям

Зеленский присвоил почетные названия пяти военным подразделениям

14 октября президент Владимир Зеленский присвоил почетные названия пяти подразделениям ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

Третья бригада оперативного назначения Национальной гвардии получила почетное наименование "имени полковника Петра Болбочана".

40-й полк Нацгвардии получил почетное название "полковника Данилы Нечая".

Почетное наименование "имени генерал-майора Александра Радиевского" присвоили 16-м полку охраны общественного порядка НГУ.

9-м пограничному отряду Госпогранслужбы дали почетное название "имени Сечевых Стрельцов".

43-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено имя гетмана Тараса Трясила.

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