Зеленский присвоил почетные названия пяти военным подразделениям
14 октября, 2020, 16:24
14 октября президент Владимир Зеленский присвоил почетные названия пяти подразделениям ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Третья бригада оперативного назначения Национальной гвардии получила почетное наименование "имени полковника Петра Болбочана".
40-й полк Нацгвардии получил почетное название "полковника Данилы Нечая".
Почетное наименование "имени генерал-майора Александра Радиевского" присвоили 16-м полку охраны общественного порядка НГУ.
9-м пограничному отряду Госпогранслужбы дали почетное название "имени Сечевых Стрельцов".
43-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено имя гетмана Тараса Трясила.
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