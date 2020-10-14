За прошедшие сутки оккупанты в зоне ООС 6 раз нарушили мирные договоренности

14 октября, 2020, 08:17

Во вторник, 13 октября, российские военные в районе проведения Операции объединенных сил 6 раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, захватчики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета украинские позиции вблизи Зайцева, а из автоматического станкового гранатомета - укрепления у населенных пунктов Пески и Орехово.

Недалеко от населенного пункта Хутор Вольный россияне стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Кроме того, два нарушения договоренностей россиянами зафиксированы на Приазовье: неподалеку от населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружены пролеты двух беспилотников противника с пересечениями линии разграничения. Объединенные силы средствами радиоэлектронной борьбы подавили каналы управления и навигации вражеских дронов, исключив возможность их использования.

13 октября боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано.

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