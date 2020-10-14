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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток зафиксировано 107 смертей от COVID-19 и 5590 новых заражений

В Украине в течение суток зафиксировано 107 смертей от COVID-19 и 5590 новых заражений

По состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине зафиксировано 276 177 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 5229 - летальные, 118 699 человек выздоровели

Об этом сообщает сайт СНБО.

В течение суток 13 октября было зафиксировано 5590 новых случаев коронавируса, 107 пациентов умерли, 2137 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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