В Украине в течение суток зафиксировано 107 смертей от COVID-19 и 5590 новых заражений
14 октября, 2020, 09:56
По состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине зафиксировано 276 177 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 5229 - летальные, 118 699 человек выздоровели
Об этом сообщает сайт СНБО.
В течение суток 13 октября было зафиксировано 5590 новых случаев коронавируса, 107 пациентов умерли, 2137 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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