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Espreso.tvОбществоВ Киеве столкнулись внедорожник и микроавтобус: один человек госпитализирован

В Киеве столкнулись внедорожник и микроавтобус: один человек госпитализирован


фото: Вартові.Еспресо
14 октября в Дарницком районе столицы столкнулись микроавтобус и внедорожник Мерседес Гелендваген

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

На пересечении улиц Харьковское шоссе и Черниговской столкнулись микроавтобус Рено и Мерседес Гелендваген.

После столкновения Мерседес врезался в электроопору. От удара два задних колеса внедорожника улетели на встречную полосу.

Один человек госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все детали ДТП устанавливаются.

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