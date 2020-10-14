В Киеве столкнулись внедорожник и микроавтобус: один человек госпитализирован
14 октября, 2020, 17:49
14 октября в Дарницком районе столицы столкнулись микроавтобус и внедорожник Мерседес Гелендваген
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
На пересечении улиц Харьковское шоссе и Черниговской столкнулись микроавтобус Рено и Мерседес Гелендваген.
После столкновения Мерседес врезался в электроопору. От удара два задних колеса внедорожника улетели на встречную полосу.
Один человек госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте работает следственно-оперативная группа. Все детали ДТП устанавливаются.
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