В Карпатах выпал снег, температура на вершинах - ниже нуля

14 октября, 2020, 20:12

На высокогорьях Карпат из-за циклона выпал снег, местами слой снежного покрова достигает 5 см

Об этом сообщает официальная страница Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.

"В результате прохождения активного циклона, в Карпатах 14 октября температура воздуха на высокогорье снизилась ниже 0 ° С. На снеголавинные станциях Пожежевская и Плай минимальная температура зафиксирована в 9.00 утра: 1,5 ° С и -1,6 ° С соответственно! " - говорится в сообщении.

Отмечается, что на высокогорье выпал снег, местами - высотой до 5 см.

Также 14 октября в горах отмечалось выпадение значительных дождей.

"В течение суток 14 и 15 октября - температура воздуха постепенно будет расти, осадки будут выпадать в виде дождя", - добавили в Гидрометцентре.

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