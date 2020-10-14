В Карпатах выпал снег, температура на вершинах - ниже нуля
Об этом сообщает официальная страница Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.
"В результате прохождения активного циклона, в Карпатах 14 октября температура воздуха на высокогорье снизилась ниже 0 ° С. На снеголавинные станциях Пожежевская и Плай минимальная температура зафиксирована в 9.00 утра: 1,5 ° С и -1,6 ° С соответственно! " - говорится в сообщении.
Отмечается, что на высокогорье выпал снег, местами - высотой до 5 см.
Также 14 октября в горах отмечалось выпадение значительных дождей.
"В течение суток 14 и 15 октября - температура воздуха постепенно будет расти, осадки будут выпадать в виде дождя", - добавили в Гидрометцентре.
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