Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН, - МИД
Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности", - написал Кулеба.
В то же время министр отметил, что в Совет по правам человека ООН выбрали также и Россию и отметил, что Украина готова бороться с попытками россиян покрывать нарушения прав человека.
"К сожалению, положение вещей в Раде оставляет желать лучшего. В неё прошел даже такой известный нарушитель прав человека как РФ (за неимением конкуренции в Восточноевропейской группе). Что же, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в Раде, чтобы покрывать нарушения прав человека ", - добавил Кулеба.
Украина переизбран в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы. Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности 1/2- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13 2020
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