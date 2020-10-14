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Espreso.tvОбществоУкраину переизбрали в Совет по правам человека ООН, - МИД

Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН, - МИД

Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности", - написал Кулеба.

В то же время министр отметил, что в Совет по правам человека ООН выбрали также и Россию и отметил, что Украина готова бороться с попытками россиян покрывать нарушения прав человека.

"К сожалению, положение вещей в Раде оставляет желать лучшего. В неё прошел даже такой известный нарушитель прав человека как РФ (за неимением конкуренции в Восточноевропейской группе). Что же, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в Раде, чтобы покрывать нарушения прав человека ", - добавил Кулеба.

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