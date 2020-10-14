Украинский филолог Александр Пономарив умер в возрасте 84 лет

14 октября, 2020, 12:36

В среду, 14 октября, в возрасте 84 лет скончался украинский языковед, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"Сегодня на Покрова умер Александр Данилович Пономарив, выдающийся языковед и преподаватель. Александр Данилович преподавал у меня украинский язык. Вечная память и соболезнования близким. Хоронить Александра Даниловича будут в субботу", - написал Николай Княжицкий.

17 октября Александру Пономариву должно было исполниться 85 лет. По данным BBC News Украина, в последнее время профессор серьезно болел - имел перелом позвонка.

Александр Пономарив более 40 лет преподавал в Киевском национальном университете им. Шевченко, большую часть времени - на факультете журналистики, который впоследствии стал Институтом журналистики. До этого Александр Пономарив работал в Институте языкознания им. Потебни.

Ученый переводил на украинский с новогреческого языка и пяти славянских языков, был активным членом общества украинского языка "Просвита" и Комиссии по правописанию, которая исправляла русифицированный украинский язык. Также в блоге на сайте BBC News Украина он объяснял нюансы правильного употребления украинского языка.

Александр Пономарив родился в Таганрог, откуда приехал в Киев и стал студентом отделения русской филологии КНУ им. Шевченко, но изучал украинский язык как во время обучения, так и после выпуска.

Ученый имел активную гражданскую позицию, в частности как член Комиссии по правописанию, которая на протяжении 15 лет готовила новое правописание украинского языка, утвержденное в 2019 году.

Кроме того, Александр Пономарив был среди представителей интеллигенции, которые в 2019 году подписали открытое обращение к украинскому народу с призывом не избирать президентом Владимира Зеленского, а еще раньше - вместе с другими активными гражданами обращался к Виктору Януковичу с требованием отменить закон "Кивалова-Колесниченко", который предоставлял широкие права русскому языку.

Сегодня на Покров умер Александр Данилович Пономарев, выдающийся языковед и преподаватель. Александр Данилович преподавал в ... Опубликовано Миколой Княжицким Среда, 14 октября 2020 г.

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