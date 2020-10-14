 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинский филолог Александр Пономарив умер в возрасте 84 лет

Украинский филолог Александр Пономарив умер в возрасте 84 лет

В среду, 14 октября, в возрасте 84 лет скончался украинский языковед, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"Сегодня на Покрова умер Александр Данилович Пономарив, выдающийся языковед и преподаватель. Александр Данилович преподавал у меня украинский язык. Вечная память и соболезнования близким. Хоронить Александра Даниловича будут в субботу", - написал Николай Княжицкий.

17 октября Александру Пономариву должно было исполниться 85 лет. По данным BBC News Украина, в последнее время профессор серьезно болел - имел перелом позвонка.

Александр Пономарив более 40 лет преподавал в Киевском национальном университете им. Шевченко, большую часть времени - на факультете журналистики, который впоследствии стал Институтом журналистики. До этого Александр Пономарив работал в Институте языкознания им. Потебни.

Ученый переводил на украинский с новогреческого языка и пяти славянских языков, был активным членом общества украинского языка "Просвита" и Комиссии по правописанию, которая исправляла русифицированный украинский язык. Также в блоге на сайте BBC News Украина он объяснял нюансы правильного употребления украинского языка.

Александр Пономарив родился в Таганрог, откуда приехал в Киев и стал студентом отделения русской филологии КНУ им. Шевченко, но изучал украинский язык как во время обучения, так и после выпуска.

Ученый имел активную гражданскую позицию, в частности как член Комиссии по правописанию, которая на протяжении 15 лет готовила новое правописание украинского языка, утвержденное в 2019 году.

Кроме того, Александр Пономарив был среди представителей интеллигенции, которые в 2019 году подписали открытое обращение к украинскому народу с призывом не избирать президентом Владимира Зеленского, а еще раньше - вместе с другими активными гражданами обращался к Виктору Януковичу с требованием отменить закон "Кивалова-Колесниченко", который предоставлял широкие права русскому языку.

Сегодня на Покров умер Александр Данилович Пономарев, выдающийся языковед и преподаватель. Александр Данилович преподавал в ...

Опубликовано Миколой Княжицким Среда, 14 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать