Уголовник, ветеран и действующий военный: СБУ задержала банду, которая продавала оружие и самодельные взрывные устройства

14 октября, 2020, 09:10

Служба безопасности Украины задержала участников организованной преступной группировки, которые продавали оружие, боеприпасы и изготовленные в домашних условиях взрывные устройства

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав банды входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных Сил Украины и бывший участник одного из добровольческих батальонов. Организатором оказался уроженец Житомирщины, который, находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое, осуществлял руководство бандой.

Клиентов главарь банды находил через личные связи в криминальных кругах.

Оперативники спецподразделения провели 7 оперативных закупок, при которых задокументировали продажу стрелкового оружия и взрывных устройств. Так, в Киеве один из участников группировки продал трехлитровую емкость с самодельной взрывчатым веществом, оборудованную электродетонатором, и 17 сигарет со встроенным веществом пероксид уротропина (ГМДТ), которое относится к веществам с высокой взрывчатостью и является в разы опаснее тротила.

"Указанное вещество не оставляет следов, а составляющие для его изготовления находятся в свободном обращении, поэтому эту взрывчатку так любят террористы", - отметили в СБУ.

В Житомире передачу заказчику взрывчатки общим весом 4 кг злоумышленники осуществляли через закладку. Еще одному клиенту злоумышленники продали самодельное взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры весом более 6 кг. Во Львовской области в одной из закладок правоохранители изъяли гранату Ф-1, два самодельных взрывных устройства и так называемую "хатабку" (взрывное устройство на основе боеприпаса ВОГ-17 - ред.). На Киевщине в одном из парков обнаружили еще 8 сигарет с веществом ГМДТ.

Кроме того, зафиксирована попытка продажи 4 реактивных противотанковых гранат, 3 автоматов Калашникова и 2 пистолетов-пулеметов.

13 октября во время финального этапа спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленников при сбыте нескольких самодельных устройств и 3 боевых гранат. Сейчас правоохранители проводят обыски в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанных и их преступные связи проверяют на предмет причастности к возможной организации провокаций накануне местных выборов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb