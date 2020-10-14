Синоптик Наталья Диденко рассказала, где 15 октября ждать дождей и когда начнется похолодание

14 октября, 2020, 13:49

В четверг, 15 октября, в западных областях вероятны дожди, а ближайшей ночью осадки будут наблюдаться на Харьковщине, Луганщине и Днепропетровщине

Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"Дожди в четверг вероятны в западных областях, разве что ближайшей ночью немного осадков придется на Харьковщину, Луганщину и Днепр с районами, но совсем немного. Ветер еще южного, юго-западного направлений, умеренный, на западе - порывистый", - рассказала госпожа Диденко.

В течение дня 15 октября ожидается +15...+ 20°C, на западе будет +13...+18°C, в южной части и на востоке Украины +19...+23°C.

Также синоптик предупреждает о туманах в Украине ночью и утром 15 октября.

В Киеве 15 октября будет без дождя, утром - туман, в течение дня температура будет достигать +16...+17°C.

"В субботу-воскресенье существенно похолодает, лишь на востоке и юге еще задержится теплая погода", - добавила госпожа Диденко.

Антициклон - над Приазовьем, циклон - над Италией. Завтра. Украина в значительной частью принадлежать влияния антициклона ... Опубликовано Наталкой Диденко Среда, 14 октября 2020 г.

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