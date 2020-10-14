 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, где 15 октября ждать дождей и когда начнется похолодание

Синоптик Наталья Диденко рассказала, где 15 октября ждать дождей и когда начнется похолодание

В четверг, 15 октября, в западных областях вероятны дожди, а ближайшей ночью осадки будут наблюдаться на Харьковщине, Луганщине и Днепропетровщине

Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"Дожди в четверг вероятны в западных областях, разве что ближайшей ночью немного осадков придется на Харьковщину, Луганщину и Днепр с районами, но совсем немного. Ветер еще южного, юго-западного направлений, умеренный, на западе - порывистый", - рассказала госпожа Диденко.

В течение дня 15 октября ожидается +15...+ 20°C, на западе будет +13...+18°C, в южной части и на востоке Украины +19...+23°C.

Также синоптик предупреждает о туманах в Украине ночью и утром 15 октября.

В Киеве 15 октября будет без дождя, утром - туман, в течение дня температура будет достигать +16...+17°C.

"В субботу-воскресенье существенно похолодает, лишь на востоке и юге еще задержится теплая погода", - добавила госпожа Диденко.

Антициклон - над Приазовьем, циклон - над Италией. Завтра. Украина в значительной частью принадлежать влияния антициклона ...

Опубликовано Наталкой Диденко Среда, 14 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать