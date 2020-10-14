 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСи Цзиньпин призвал армию готовиться к войне. С кем - не уточнил

Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне. С кем - не уточнил


фото: Сіньхуа
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал военных направить ум и энергию на подготовку к войне

Об этом сообщает государственное информационное агентство Китая "Синьхуа".

Отмечается, что во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".

Си Цзиньпин отметил, что усиление армии будет одной из задач будущей пятилетки.

Читайте также: КНР нападет на Тайвань, если не будет другого способа помешать его независимости, - китайский генерал

"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - отметил господин Си.

Отметим, что такое заявление Си Цзиньпин сделал на фоне растущего напряжения в отношениях между Китаем и США.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2020 среда

больше новостей

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать