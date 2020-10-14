Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне. С кем - не уточнил

14 октября, 2020, 21:35

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал военных направить ум и энергию на подготовку к войне

Об этом сообщает государственное информационное агентство Китая "Синьхуа".

Отмечается, что во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".

Си Цзиньпин отметил, что усиление армии будет одной из задач будущей пятилетки.

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"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - отметил господин Си.

Отметим, что такое заявление Си Цзиньпин сделал на фоне растущего напряжения в отношениях между Китаем и США.

Напомним, в сентябре Китай провел военные учения вблизи Тайваня

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