Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне. С кем - не уточнил
Об этом сообщает государственное информационное агентство Китая "Синьхуа".
Отмечается, что во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".
Си Цзиньпин отметил, что усиление армии будет одной из задач будущей пятилетки.
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"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - отметил господин Си.
Отметим, что такое заявление Си Цзиньпин сделал на фоне растущего напряжения в отношениях между Китаем и США.
- Напомним, в сентябре Китай провел военные учения вблизи Тайваня
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