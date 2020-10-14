Сегодня борьба продолжается не только на фронте, мы должны держать войско боеспособным, чтобы защищать Украину от оккупантов - Марина Порошенко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Сегодня наша борьба продолжается не только на фронте. И поэтому мы должны держать наши войска боеспособным, чтобы защищать Украину от оккупантов. Держать голову холодной, чтобы видеть: кто - друг, а кто - враг. И держаться вместе всем тем, кто любит Украину и не мыслит своей жизни без нее ", - сказала Марина Порошенко в Ирпене Киевской области, приветствуя воинов с Днем защитника Украины.
Выступая перед собравшимися, она подчеркнула: "ЕС - это та политическая сила, которая четко осознает, что основа государственности - это армия. И наша партия всегда будет отдавать должное защитникам Украины".
Марина Порошенко вручила благодарственные грамоты "Европейской Солидарности" военным и ветеранам российско-украинской войны. Выступая перед собравшимися, она подчеркнула: "ЕС - это та политическая сила, которая четко осознает, что основа государственности - это армия. И наша партия всегда будет отдавать должное защитникам Украины".
Марина Порошенко считает символичным, что многие ветераны сегодня баллотируются в местные советы именно от "Европейской Солидарности". В Приирпенье это командир 25-го батальона "Киевская Русь" Евгений Лавров, жена погибшего комбата Александра Гуменюка Елена Торган, Олег Павлов и многие другие.
Вместе с ветеранами АТО Марина Порошенко высадила яблонево-калиновую аллею в память о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.
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