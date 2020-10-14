"США есть и будут вашим непоколебимым партнером": американское посольство поздравило защитников Украины

14 октября, 2020, 15:09

Посольство США поздравило с Днем защитника Украины украинцев, которые участвовали в сопротивлении российской военной агрессии

Приветствие обнародовано на Facebook-странице посольства США.

"В День защитника Украины Соединенные Штаты приветствуют храбрых людей, которые защищают демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт записала видеообращение, в котором поздравила защитников Украины.

"Когда заместитель госсекретаря Биген и госсекретарь США Помпео приезжали в Украину, они посещали мемориалы погибшим солдатам. Почему? Потому что именно солдаты, пожертвовав собой, помогли защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины, учитывая российскую агрессию. В день защитника Украины и каждій день мы чтим отважных украинцев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить свою страну. И мы уважаем украинцев - мужчин и женщин, - которые продолжают самоотверженно прилагать усилия для защиты евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии. Мы приветствуем защитников Украины, благодарим их за самопожертвование и за то, что решаются на риск каждый день. Соединенные Штаты есть и будут вашим непоколебимым партнером ", - сказала Стюарт.

Напомним, 14 октября украинцы отмечают День защитника Украины .

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