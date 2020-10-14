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Espreso.tvОбщество"Сегодня мы все кланяемся нашим воинам": Зеленский поздравил защитников Украины с праздником

"Сегодня мы все кланяемся нашим воинам": Зеленский поздравил защитников Украины с праздником


фото: www.president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников Украины поздравил граждан с праздником и призвал помнить о подвигах украинских воинов

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня мы все кланяемся нашим воинам за мирное небо и спокойный сон в украинских городах и селах. Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное состояние вещей. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом - живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина имела самостоятельность и независимость. Сегодня мы благодарим их всех: храбрых мужчин и женщин, юношей и девушек из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других силовых структур. Спасибо добровольцам, волонтерам, медикам и всем, кто служит Родине ", - сказал Зеленский на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

Президент также вспомнил героев, отдавших жизнь за Украину.

"Сегодня мы чтим память героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины. Их подвиг будут помнить все грядущие поколения украинцев", - говорится в поздравлении на сайте Офиса президента.

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