"Минская группа ОБСЕ не нашла решения за 30 лет": Турция призвала к четырехсторонним переговорам по Карабаху

14 октября, 2020, 15:51

В Анкаре призвали сесть за стол переговоров Россию и Армению с одной стороны и Азербайджан с Турцией с другой

Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем ", - отметил Килин.

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"Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм", - добавил он.

Отметим, в состав Минской группы ОБСЕ входят представители пяти стран, среди которых три государства-посредника: Россия, США и Франция.

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