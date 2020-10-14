 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин снял санкции с трех украинских предприятий

Путин снял санкции с трех украинских предприятий


фото: УП
14 октября Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства согласился с предложением премьер-министра Михаила Мишустина позволить трем украинским предприятиям поставлять свою продукцию в РФ

Об этом сообщает российский ТАСС.

"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - заяив Путин.

Разрешение будет предоставлено компании "Брацлав", Барскому машиностроительному заводу и Рубежанскому картонно-тарному комбинату.

Путин в ходе совещания также заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества. 

"Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной", - сказал Путин.

Справка:

Компания "Брацлав" - единственное на сегодняшний день предприятие в Украине, которое занимается научными исследованиями, разработкой и конструированием, выпуском, монтажом и обслуживанием оборудования для производства молока. Основана в 1985 году. Располагается в одноименном райцентре Винницкой области. Продукция поставляется в 20 стран. Контрольный пакет акций компании принадлежит ее основателю Николаю Михайленко и его сыну Петру.

Барский машиностроительный завод (город Бар Винницкой области) основано в 1930 году. Сейчас выпускает отопительные котлы, запасные части и детали к технологическому оборудованию пищевой промышленности советского производства, оборудование для хлебной, кондитерской и консервной промышленности, а также линии по розливу вино-водочных и безалкогольных напитков и других жидких пищевых продуктов. Председатель правления - Илья Лук, председатель наблюдательного совета -Геннадий Лук.

Рубежанский картонно-тарный комбинат работает с 1991 года. Расположен в городе Рубежное Луганской области. Специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе, в ящики для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона состоянию на четвертый квартал 2016 комбинат находился в собственности компаний DS Smith Ukraine Ltd. (Великобритания) и Кomelinco Trading Ltd. (Кипр), каждая из которых обладала равными пакетами по 49,59% акций.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2020 среда

больше новостей

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать