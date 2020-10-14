Путин снял санкции с трех украинских предприятий

14 октября, 2020, 20:42

14 октября Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства согласился с предложением премьер-министра Михаила Мишустина позволить трем украинским предприятиям поставлять свою продукцию в РФ

Об этом сообщает российский ТАСС.

"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - заяив Путин.

Разрешение будет предоставлено компании "Брацлав", Барскому машиностроительному заводу и Рубежанскому картонно-тарному комбинату.

Путин в ходе совещания также заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

"Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной", - сказал Путин.

Справка:

Компания "Брацлав" - единственное на сегодняшний день предприятие в Украине, которое занимается научными исследованиями, разработкой и конструированием, выпуском, монтажом и обслуживанием оборудования для производства молока. Основана в 1985 году. Располагается в одноименном райцентре Винницкой области. Продукция поставляется в 20 стран. Контрольный пакет акций компании принадлежит ее основателю Николаю Михайленко и его сыну Петру.

Барский машиностроительный завод (город Бар Винницкой области) основано в 1930 году. Сейчас выпускает отопительные котлы, запасные части и детали к технологическому оборудованию пищевой промышленности советского производства, оборудование для хлебной, кондитерской и консервной промышленности, а также линии по розливу вино-водочных и безалкогольных напитков и других жидких пищевых продуктов. Председатель правления - Илья Лук, председатель наблюдательного совета -Геннадий Лук.

Рубежанский картонно-тарный комбинат работает с 1991 года. Расположен в городе Рубежное Луганской области. Специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе, в ящики для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона состоянию на четвертый квартал 2016 комбинат находился в собственности компаний DS Smith Ukraine Ltd. (Великобритания) и Кomelinco Trading Ltd. (Кипр), каждая из которых обладала равными пакетами по 49,59% акций.

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