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Espreso.tvОбществоПосол в Минске прокомментировал вызов на ковер в МИД Беларуси: "эмоциональная, но конструктивная встреча"

Посол в Минске прокомментировал вызов на ковер в МИД Беларуси: "эмоциональная, но конструктивная встреча"

Комментируя вызов в белорусский МИД, украинский посол Игорь Кизим отметил, что IТ-сообщество Беларуси само попросило Украину упростить процедуру переезда в страну

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим написал в Facebook.

"Сегодня, после длительного перерыва, вызванного, в том числе и COVID -19, был приглашен в МИД Республики Беларусь, где мне вручили ноту о якобы "недружественном, открытом дискриминационном шаге со стороны Украины" в связи с указом президента Украины №420 / 2020 года, касающегося упрощения пребывания и трудоустройства белорусских специалистов в Украине", - отметил посол.

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"Сразу хочу оговориться, что встреча носила хотя и эмоциональный, но конструктивный характер и касалась не только этого вопроса. Но что касается именно этого вопроса, то у меня лично такая постановка вопроса вызвали определенное непонимание, а перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушении Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике ", - добавил Игорь Кизим.

Он отметил, указ Зеленского был принят в связи с обращениями тех же белорусских ІТ-специалистов, которыми было высказано желание работать в Украине и их просьбами создать для этого более приемлемые условия их пребывания.

"При этом очевидно, что если такая просьба была высказана, значит их что-то нет устраивает у себя дома, в Беларуси. Они захотели поехать в другую страну и очевидно, что в силу многих обстоятельств, Украина для них очень привлекательный выбор (понятный язык, родственные связи, общее образование и т.д.). и Украина готова людей принять. Так в чем же здесь "не дружественность", - отметил дипломат.

По его словам, в контексте действий Украины нельзя не вспомнить указ президента Беларуси №420 от 2014 года.

"Указ касался оказания помощи украинцам, которые были вынуждены из-за развязанной Россией войны на украинском Донбассе бежать, в том числе, и в Беларусь. И речь сейчас не в численности украинцев, которых принял братский белорусский народ (спасибо ему за каждого украинца), а в готовности в трудный период оказать помощь тем, кто в ней нуждается. А бизнес, который бы сферы он не касался, будет оставаться и работать там, где созданы условия для его развития, честной конкуренции и получения прибыли. И исключений, как мне кажется, здесь нет ", - пояснил посол.

"Совпадение в номере (указа, - Ред.), так сказать, показательное", - добавил Кизим.

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