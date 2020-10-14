На Донбассе россияне обстреляли позиции ООС вблизи Водяного
14 октября, 2020, 18:16
14 октября российско-оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции вблизи Водяного в Донецкой области
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным командования, оккупанты применили против украинских военных стрелковое оружие. Поскольку выстрелы были неприцельно, подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
В результате провокаций со стороны боевиков ни один украинский военный не пострадал.
"В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", - отметили в штабе.
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