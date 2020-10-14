МИД Беларуси вручило ноту протеста украинскому послу: возмущены указом Зеленского

14 октября, 2020, 21:08

14 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали на ковер в МИД из-за указа президента Владимира Зеленского по упрощению эмиграции белорусских ИТ-специалистов в Украину

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

"Украинская дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность принятием указа президента Украины" О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь ", который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства" , - заявили в пресс-службе.

В белорусском дипведомством отметили, что указанный правовой акт нельзя трактовать иначе, как "явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси".

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В МИД отметили, что принятие вышеупомянутого указа "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Республикой Беларусь, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Беларуси и Украины, работающих за пределами своих государств ".

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"В связи с этим украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью. Искренне не желая нанести вред дружественным связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить" красные линии " в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, соответствующие меры по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами ", - резюмировали в МИД.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документ "будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов", - говорилось в сообщении на сайте главы государства.

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