 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМИД Беларуси вручило ноту протеста украинскому послу: возмущены указом Зеленского

МИД Беларуси вручило ноту протеста украинскому послу: возмущены указом Зеленского

14 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали на ковер в МИД из-за указа президента Владимира Зеленского по упрощению эмиграции белорусских ИТ-специалистов в Украину

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

"Украинская дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность принятием указа президента Украины" О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь ", который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства" , - заявили в пресс-службе.

В белорусском дипведомством отметили, что указанный правовой акт нельзя трактовать иначе, как "явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси".

Читайте также: Минцифры поможет белорусским айтишникам с переездом в Украину

В МИД отметили, что принятие вышеупомянутого указа "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Республикой Беларусь, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Беларуси и Украины, работающих за пределами своих государств ".

Читайте также: Украина упрощает переселение ІТ-специалистов из Беларуси

"В связи с этим украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью. Искренне не желая нанести вред дружественным связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить" красные линии " в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, соответствующие меры по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами ", - резюмировали в МИД.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документ "будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов", - говорилось в сообщении на сайте главы государства.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2020 среда

больше новостей

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать