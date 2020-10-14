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Espreso.tvСпортЛига наций: расписание матчей и трансляций среды

Лига наций: расписание матчей и трансляций среды


фото: Getty Images
Сегодня, 14 октября, будут сыграны 20 матчей 4-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

4-й тур

14 октября

Группа А1

21:45 Италия - Нидерланды, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Польша - Босния и Герцеговина

Группа А2

21:45 Англия - Дания, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

21:45 Исландия - Бельгия

Группа А3

21:45 Хорватия - Франция, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

21:45 Португалия - Швеция

Группа B1

21:45 Норвегия - Северная Ирландия

21:45 Румыния - Австрия

Группа B2

21:45 Словакия - Израиль

21:45 Шотландия - Чехия

Группа B3

21:45 Россия - Венгрия

21:45 Турция - Сербия

Группа B4

19:00 Финляндия - Ирландия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

21:45 Болгария - Уэльс

Группа С2

21:45 Эстония - Армения

21:45 Северная Македония - Грузия

Группа С3

21:45 Греция - Косово

21:45 Молдова - Словения

Группа С4

19:00 Литва - Албания, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Беларусь - Казахстан

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