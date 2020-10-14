Лига наций: расписание матчей и трансляций среды
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
4-й тур
14 октября
Группа А1
21:45 Италия - Нидерланды, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Польша - Босния и Герцеговина
Группа А2
21:45 Англия - Дания, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
21:45 Исландия - Бельгия
Группа А3
21:45 Хорватия - Франция, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
21:45 Португалия - Швеция
Группа B1
21:45 Норвегия - Северная Ирландия
21:45 Румыния - Австрия
Группа B2
21:45 Словакия - Израиль
21:45 Шотландия - Чехия
Группа B3
21:45 Россия - Венгрия
21:45 Турция - Сербия
Группа B4
19:00 Финляндия - Ирландия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
21:45 Болгария - Уэльс
Группа С2
21:45 Эстония - Армения
21:45 Северная Македония - Грузия
Группа С3
21:45 Греция - Косово
21:45 Молдова - Словения
Группа С4
19:00 Литва - Албания, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Беларусь - Казахстан
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