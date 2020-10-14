Лига наций: как выглядит турнирная таблица после победы Украины над Испанией

14 октября, 2020, 08:08

В 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0 и осталась на третьей строчке в турнирной таблице группы A4

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Команда Андрея Шевченко 14 октября победила на своем поле Испанию со счетом 1:0 и с 6 очками осталась в группе A4 на третьем месте. Испанцы с 7 баллами идут первыми.

В параллельной встрече национальные команды Германии и Швейцарии выдали перфоманс и сыграли вничью (3:3). У немцев такое же количество очков, как у нас, однако по дополнительным показателям они опережают нашу сборную. Швейцарцы с 2 баллами занимают последнюю строчку в группе А4.