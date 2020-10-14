ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей Украины

14 октября, 2020, 12:04

14-15 октября на востоке и юге Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14-15 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни предусматривается повышение уровней воды в западных областях.

"На протяжении 14-15 октября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями 13 октября на 8:00, без негативных последствий", - предупредили в ГСЧС.

Напомним, 8 октября спасатели ликвидировали последний очаг масштабных лесных пожаров на Луганщине.

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