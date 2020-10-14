 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей Украины

ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей Украины

14-15 октября на востоке и юге Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14-15 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни предусматривается повышение уровней воды в западных областях.

"На протяжении 14-15 октября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями 13 октября на 8:00, без негативных последствий", - предупредили в ГСЧС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать