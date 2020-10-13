Зинкевич создала петицию к Зеленскому о назначении Яроша главой украинской делегации в ТКГ

13 октября, 2020, 16:50

13 октября нардеп от фракции "ЕС" Яна Зинкевич создала петицию к президенту Владимиру Зеленскому о назначении Дмитрия Яроша главой украинской делегации в ТКГ

Петицию №22 / 106924-эп размещен на сайте президента, передает Еспресо.TV .

"Выступаем за назначение Яроша Д.А. главой украинской делегации в ТКГ", - говорится в тексте петиции.

По словам инициаторов, процесс переговоров в формате Минских договоренностей зашел в тупик.

"Путину не нужен мир на Донбассе, ему нужна вассальная Украина. Ему нужна капитуляция. Поэтому он будет делать все возможное, чтобы сохранить весь арсенал средств давления и шантажа Украины от срывов обмена пленными к угрозам эскалации боевых действий. Наша позиция четкая и последовательная: Украине очень нужен мир, но не ценой капитуляции ", - отметили инициаторы.

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В тексте отмечается, что содержание работы ТКГ должно быть концентрированным изложением государственной политики Украины и четкой позиции президента по самому болезненному вопросу украинского настоящего - войны в Донбассе.

"Однако непоследовательность, любительство, кадровая неразборчивость действующей власти привели к ряду громких скандалов вокруг ТКГ. Последний пример - рассуждения В.Фокина об отсутствии доказательств российской агрессии против Украины. И хотя этого деятеля далеких 90-х годов в составе украинской делегации больше нет, осадок остался ", - подчеркивается в петиции.

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"В результате граждане Украины не могут иметь доверия к деятельности делегации и результатов ее работы. Трехсторонней контактной группе нужно придать динамизма. Поэтому вносим предложение Президенту Украины В.Зеленского назначить главой украинской делегации политического и общественного деятеля Д.А.Яроша. Его авторитет воина защитника, мужество и преданность усилят украинскую позицию в переговорном процессе и поставят на место страну-агрессора ", - говорится в петиции, инициатором которой выступила Яна Зинкевич.

Отметим, за несколько часов с момента появления на сайте президента, петиция о назначении Дмитрия Яроша главой украинской делегации в ТКГ набрала более полутора тыс. подписей из необходимых 25.

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