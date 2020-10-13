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Espreso.tvОбществоЗаконных оснований для организации опроса в помещении для голосования нет, - Айвазовская

Законных оснований для организации опроса в помещении для голосования нет, - Айвазовская

По словам сокоординатора всеукраинской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, опросы на участках могут быть расценены как вмешательство в выборы

Об этом заявила соучредитель всеукраинского общественного движения "ОПОРА" Ольга Айвазовская в Facebook.

Айвазвская отметила, что, согласно определению закона, участок - территория, на которой живут избиратели, включенные в соответствующие списки голосующих в помещении для голосования.

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"Члены комиссий, наблюдатели, кандидаты, медиа, избиратели могут присутствовать в помещении для голосования только для реализации собственных прав, выполнение предусмотренных законом обязанностей и только на период необходим для этого. Например, избирателю с этого участка (территории) нельзя дать опросник в руки, чтобы он стоял в помещение и опрашивал граждан. Также никто не имеет права незаконно вмешиваться в ход голосования, как и препятствовать ему ", - подчеркнула общественный деятель.

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"Соответственно, законных оснований для организации опроса в помещении для голосования нет. Такие действия будут иметь негативное влияние на ход волеизъявления и не могут быть допущены", - отметила она.

В то же время, Айвазовская подчеркнула, что в случае, если опрос проводится на улице, то их можно организовывать и по методологии экзит-полов, и любых других форм репрезентативных / нерепрезентативных (политтехнологических) мероприятий.

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"Результаты таких опросов не имеют ни признаков референдума, ни юридических последствий. Здесь наибольшего внимания заслуживает вопрос, кого именно опрашивать и как: тех, кто еще не проголосовал и направляется в помещение, или тех, кто вышел из помещения. Если первое, то очень важно само содержание вопросов. Они не могут содержать агитации, или скрытого стимулирования голосовать за партию, политическим / идейным лидером которой является президент. Если же опрос проводится на выходе из участков, то содержание вопросов не будет влиять на голосование, а лишь будут использованы с политической целью ", - отметила Айвазовская.

По ее словам, важной является информация о финансировании такого опроса: бюджетные средства (целевое / нецелевое их расходования), партийные (однозначно политтехнологическое задачи), общественное (аффилированные ГО). В зависимости от источников можно давать более широкую оценку этой политической акции.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о проведении в Украине всенародного опроса во время голосования граждан на местных выборах 25 октября.
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