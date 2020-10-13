Заканчиваются муки, - экс-игрок сборной Украины о матче с Испанией

13 октября, 2020, 21:05

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что матчем Лиги наций против Испании - закончатся мучения национальной команды

Об этом сообщает vseprosport .

У сборной Украины есть проблемы с составом из COVID-19.

"Заканчиваются муки украинцев. У сборной Украины есть большие проблемы с составом из-за коронавируса. После двух тяжелых матчей им предстоит сыграть третий, не менее сложный. С немцами Украина действовала уже более уверенно, чем с Францией. По сути, счет мог бы быть и ничейным. Второй гол привез в свои ворота голкипер Бущан. Но он же и не дал Германии забить минимум пять мячей. Так что в Испании могут быть проблемы с реализацией. Устоять перед нынешней сборной Германии сможет не каждая сборная ", - сказал Калиниченко .

41-летний украинец считает, что у Украины есть шансы в игре с испанцами.

"Я считаю, что у Украины есть шанс в этой игре. Испанцы сейчас также сильно устали. Игроки из топ-чемпионатов и так играют без передышки, а тут еще третий за неделю матч в сборной. Украинцы же в игре с Германией доказали, что могут противостоять даже такой атаке. Матч с испанцами они, скорее всего, проведут также, но уже с упором на контратаки и владение мячом. Разгрома, как от Франции, ждать точно не стоит ", - сказал экс-футболист.

За свою карьеру Максим Калиниченко успел поиграть за "Днепр", симферопольскую "Таврию" и московский "Спартак". Полузащитник провел 47 матчей и забил 7 голов в футболке сборной Украины.

13 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что против Испании в Лиге наций наша команда должна сыграть более агрессивно , чем в сентябрьском матче.

Украинская ассоциация футбола сократила количество разрешенных билетов на матч Украина-Испания за 2 часа до начала встречи.

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