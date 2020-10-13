Изобретение вакцины от коронавируса не будет означать отмену карантина, - немецкий правительственный институт

13 октября, 2020, 17:45

Появление вакцины от коронавируса значительно улучшит борьбу с инфекцией, но не будет означать возвращение в близкой перспективе к "передпандемийному" образу жизни и отмену карантина

Об этом предупреждает немецкий Институт Роберта Коха (RKI).

Согласно выводам экспертов RKI, даже с появлением вакцины должны оставаться ограничения, например, ношение масок и соблюдение дистанции.

"При работе с COVID -19 нам нужны временные и региональные ограничительные меры в ближайшие недели и месяцы, которые будут адаптированы в соответствии с риском", - заявил президент Института Лотар Вилер.

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При этом он подчеркнул ответственность каждого человека за соблюдение этих ограничений.

По данным RKI, за последние сутки в ФРГ зафиксировано 4122 новых случая инфицирования, общее их количество с начала пандемии достигло 329 453-х. В стране умерло 9634, из них 13 за последние сутки. Выздоровели почти 280 000 немцев.

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