Из-за резкого повышения акциза на стики для нагревания табака госбюджет может потерять 9 млрд грн, – исследование

13 октября, 2020, 17:56

Для снижения рисков для госбюджета, вместо резкого повышения акциза в 4,2 раза, эксперты предложили повышать его постепенно. Похожая позиция и у Минэкономики

В странах Евросоюза акцизы на стики для нагревания табака примерно в 4 раза ниже, чем на традиционные сигареты. Об этом сообщается в исследовании Научно-исследовательского института фискальной политики Университета Государственной фискальной службы Украины, которое было презентовано вчера.

Средний размер акциза с 1000 традиционных сигарет в ЕС составляет 135,6 евро. А с 1000 стиков для систем нагревания табака – 35,3 евро. Наименьший разрыв в размере акцизов фиксируется в Болгарии (в 2,5 раза), наибольший – в Нидерландах и Дании (более, чем в 5 раз).

Разница в акцизах помогает ЕС активнее снижать уровень потребления обычных сигарет, позволяя курильщикам, которые не могут бросить курить, переходить на потенциально менее опасные системы нагревания табака.

Хотя в Украине продолжает курить 9,6 млн. человек, 670 тыс. курильщиков уже перешли с обычных сигарет на электронные и еще 380 тыс. - на системы нагревания табака.

До 2020 г. Украина шла путем ЕС в этом вопросе, но Верховная Рада Украины уже сделала серьезный шаг назад, увеличив акциз на стики для нагревания табака сразу в 4,2 раза.

Эксперты НИИ фискальной политики оценивают негативный эффект для госбюджета от такого резкого повышения акциза на уровне 9 млрд. грн. недополученного акциза.

Есть риск, что из-за резкого повышения акциза и цены кроме контрабандных сигарет в Украину начнут поступать контрабандные стики для нагревания табака. Уже сейчас цена на них в Украине уже чуть выше, чем в Молдове и Беларуси, а после резкого повышения акциза, станет гораздо выше, чем в соседних странах (в т.ч. в РФ). Не исключают и контрабанду дешевых и низких по качеству стиков из Китая.

Также есть риск, что из-за подорожания часть потребителей переключится на электронные сигареты, где акциз будет ниже, или вернется к курению традиционных сигарет.

Эксперты напомнили, что в 2019 г. прежде всего из-за повышения акциза на сигареты госбюджет Украины недополучил более 13 млрд. грн.

Чтобы не повторить подобную ситуацию эксперты НИИ фискальной политики советуют принять план постепенного повышения акциза на стики для нагревания табака – не более чем на 35% в год.

О необходимости постепенного, а не резкого повышения акциза на альтернативную табачную продукцию ранее заявило Министерство экономического развития и торговли.