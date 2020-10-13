Из-за массовых мероприятий: в центре Киева 14 октября частично ограничат движение транспорта

13 октября, 2020, 19:17

В центре столицы 14 октября будет ограничено движение транспорта из-за массовых мероприятий в связи с празднованием Дня защитника Украины

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"14 октября на центральных улицах столицы будет частично ограничено движение в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины. Ориентировочно с 9:00 до 14:00 состоится велопробег. По его маршруту будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении .

Так, по информации организаторов забег состоится по следующему маршруту: Михайловская площадь - улица Михайловская - улица Крещатик - Европейская площадь - улица Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - площадь Славы - улица Лаврская.

Также с 14:00 до 18:00 запланировано шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПА и Дня казачества.

Организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) - бульвар Шевченко - улица Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улица Банковая, 11.

"В патрульной полиции призывают водителей планировать поездки по городу с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb