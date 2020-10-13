Из-за массовых мероприятий: в центре Киева 14 октября частично ограничат движение транспорта
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"14 октября на центральных улицах столицы будет частично ограничено движение в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины. Ориентировочно с 9:00 до 14:00 состоится велопробег. По его маршруту будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении .
Так, по информации организаторов забег состоится по следующему маршруту: Михайловская площадь - улица Михайловская - улица Крещатик - Европейская площадь - улица Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - площадь Славы - улица Лаврская.
Также с 14:00 до 18:00 запланировано шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПА и Дня казачества.
Организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) - бульвар Шевченко - улица Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улица Банковая, 11.
"В патрульной полиции призывают водителей планировать поездки по городу с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - говорится в сообщении.
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