Впервые с 5G: Apple представил iPhone 12

13 октября, 2020, 20:56

Компания Apple представила iPhone 12, который имеет поддержку 5G и имеет две основные камеры

Об этом шла речь во время презентации компании.

Так, новый iPhone 12 имеет две основные камеры: широкоугольный объектив на 12 Мп и f / 1,6, а также ультраширокоугольную камеру с углом обзора 120 градусов, 12 Мп и f / 2,4.

Также в функции видео разработчики добавили режим ночного таймлапса.

Гаджет получил Super Retina XDR-дисплей с разрешением 2532 × 1170, а также поддержку Dolby Vision, HLG и HDR 10.

В компании отметили, что это первый iPhone, который поддерживает 5G.

В основе iPhone 12 - новый чип A14 Bionic, разработанный по 5-нанометровому технологическому процессу. Чипсет состоит из 6-ядерного центрального процессора и 4-ядерного GPU.

Также в iPhone 12 плоские алюминиевые рамки и плоское стекло на передней и тыльной панели.

Как известно, модель получила пять цветов: черный, белый, красный, зеленый, а также темно-синий.

Цена iPhone 12 достигнет $ 799.

Также во время презентации Apple менеджеры компании показали самый маленький в мире смартфон с 5G - iPhone 12 mini.

Гаджет получил 5,4-дюймовый дисплей и такие же плоские рамки, как и у базового iPhone 12.

Затем он записывает видео в 4К и c частотой кадров 60 fps и защищен по стандарту пылевлагозащиты IP68.

Смартфон имеет идентичные характеристики, как в iPhone 12.

При этом начальная стоимость составляет на $ 699.

Компания Apple во время своей презентации во вторник, 13 октября, также представила iPhone 12 Pro.

Новый смартфон будет иметь четыре цвета: серебристый, графитовый, золотой и "Тихоокеанский синий".

Так, в iPhone 12 Pro диагональ выросла до 6,1 дюйма, а в iPhone 12 Pro Max - до 6,7 дюймов.

iPhone 12 Pro получил Lidar - сенсор, который определяет расстояние до объекта по скорости света, улучшит технологию дополненной реальности. Также смартфон поддерживает запись видео в HDR.

iPhone 12 Pro будет стоить от $ 999, а iPhone 12 Pro Max - от $ 1099.

Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнется с 16 октября, продажи стартуют с 23 октября. На iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max предзаказ откроется позже - 13 ноября.

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