 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВойна в Нагорном Карабахе: Помпео призвал стороны прекратить обстрелы

Война в Нагорном Карабахе: Помпео призвал стороны прекратить обстрелы

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к Азербайджану и Армении с призывом прекратить огонь и обстрелы мирных поселений

Об этом он написал в Twitter.

"США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, как было условлено ранее, а также положить конец обстрелам гражданских районов", - заявил Помпео.

Читайте также: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении установленного перемирия

Он отметил, что США осуждают потери жизней и "остаются преданными мирному урегулированию".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать