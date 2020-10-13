Война в Нагорном Карабахе: Помпео призвал стороны прекратить обстрелы

13 октября, 2020, 22:13

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к Азербайджану и Армении с призывом прекратить огонь и обстрелы мирных поселений

Об этом он написал в Twitter.

"США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, как было условлено ранее, а также положить конец обстрелам гражданских районов", - заявил Помпео.

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Он отметил, что США осуждают потери жизней и "остаются преданными мирному урегулированию".

The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to a ceasefire as agreed and cease targeting civilian areas, such as Ganja and Stepanakert. We deplore the loss of human life and remain committed to a peaceful settlement. - Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13 2020