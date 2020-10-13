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Espreso.tvМирВ Иране разбился армянский или азербайджанский беспилотник

В Иране разбился армянский или азербайджанский беспилотник


фото: irna
Во вторник, 13 октября, у пограничного города Парсабад на северо-западе Ирана разбился армянский или азербайджанский беспилотник

Об этом агентству IRNA сообщил заместитель губернатора провинции Ардебиль Бехруз Недаи.

По его словам, беспилотник упал посреди поля, погибших или пострадавших нет.

Иранские власти начали расследование, чтобы определить, кому принадлежал беспилотник - Армении или Азербайджану.

В соцсетях уже появились видеозаписи с места падения БПЛА. По непроверенным данным, речь идет о разведывательно-ударном БПЛА Harop, производством которых занимается Израиль.

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