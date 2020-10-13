В США запустили ракету, чтобы протестировать посадочную систему на Луне
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Space.com .
Запуск состоялся 13 октября с космодрома в Западном Техасе в 16:36 по киевскому времени. После отделения от носителя капсула мягко вернулась с помощью парашюта на Землю, а ракета-носитель осуществила вертикальную посадку.
На борту New Shepard установлено 12 научных приборов, что будут обеспечивать процесс посадки корабля на Луну. Это демонстрационная система датчиков схода с орбиты, спуска и посадки.
"Эксперимент позволит проверить, как взаимодействуют эти технологии (датчики, компьютеры и алгоритмы) в определении местоположения корабля и скорости при приближении к Луне, которые дадут возможность осуществить посадку на поверхность Луны в пределах 100 м от заранее намеченной точки", - сообщили в компании.
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