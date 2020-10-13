В Словакии пророссийского политика осудили на 4 года: раздавал чеки по 1488 евро
Об этом сообщает словацкое издание Aktuality , передает Hromadske .
Рассмотрение дела Котлебы началось в специализированном уголовном суде в январе 2020 года, когда производство против него переквалифицировали в поддержку и продвижении групп, угрожающих правам граждан.
В суде подтвердили, что политик передавал банковские чеки на сумму 1488 евро каждый трем малообеспеченным семьям в 2017 году. В том числе эксперты увидели известный неонацистский шифр, в котором "14" относится к программе сохранения "белой расы" американского террориста Дэвида Лейна, а "88" - аббревиатурой из восьмых букв латинского алфавита, обозначает лозунг "Heil Hitler!"
В конце концов, Котлебу приговорили к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы, но он планирует подать апелляцию.
Справка: В 2013 году он стал главой региона Банска Быстрица в Словакии, а уже через три года его "Народная партия наша Словакия" прошла в парламент, где возглавил группу из 14 депутатов. "Народная партия наша Словакия" пропагандирует антисемитизм, расизм, ненависть к цыганам, создание парамилитарных группировок и выступает за выход Словакии из ЕС и НАТО. В то же время она благосклонно высказывается в отношении России. В 2013 году, во время Революции Достоинства в Украине, Котлеба назвал ее участников "террористами" и поддержал режим Виктора Януковича.
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