В Словакии пророссийского политика осудили на 4 года: раздавал чеки по 1488 евро

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality , передает Hromadske .

Рассмотрение дела Котлебы началось в специализированном уголовном суде в январе 2020 года, когда производство против него переквалифицировали в поддержку и продвижении групп, угрожающих правам граждан.

В суде подтвердили, что политик передавал банковские чеки на сумму 1488 евро каждый трем малообеспеченным семьям в 2017 году. В том числе эксперты увидели известный неонацистский шифр, в котором "14" относится к программе сохранения "белой расы" американского террориста Дэвида Лейна, а "88" - аббревиатурой из восьмых букв латинского алфавита, обозначает лозунг "Heil Hitler!"

В конце концов, Котлебу приговорили к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы, но он планирует подать апелляцию.