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Espreso.tvВойна с РФВ школе, где учился: в Харькове открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС разведчику Ивану Беляеву

В школе, где учился: в Харькове открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС разведчику Ивану Беляеву

Мемориальную доску погибшему во время боевых действий Ивану Беляеву открыли 13 октября, на фасаде здания Харьковской школы №111, где он учился

Об этом сообщает сайт горсовета.

В мероприятии приняли участие мать и брат Ивана Беляева, его собратья, ученики, учителя школы. Присутствующие почтили память военного.

"Иван был положительным во всем, любил экстрим, машины, занимался парашютным спортом. Это был человек движения, которому не нравилось сидеть на месте, был человек идеи и действия", - вспоминают его знакомые.

Справка. Иван Беляев родился 21 марта 1986 в Харькове. В 2001 году окончил 9 классов школы №111. Был старшим солдатом, старшим разведчиком-радиотелефонистом 54-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 1 сентября 2018 в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерных работ по фортификационного оборудования наблюдательного поста на Светлодарск направлении. Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

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