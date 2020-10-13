В РФ нашли мертвым стрелка, устроившего бойню на автобусной остановке
Как сообщают российские СМИ, тело нашли в лесополосе рядом с поселком Большеорловское, в 500-600 метрах от остановки, где он устроил стрельбу.
У Монахова обнаружили при себе два ружья. Предварительная причина его смерти - суицид.
12 октября неизвестный обстрелял в Большеорловском рейсовый автобус. Погибли четыре человека, трое ранены.
Стрелком оказался 18-летний уроженец Нижнего Новгорода Даниил Монахов, который приехал в Большеорловское к бабушке.
Перед атакой парень застрелил свою родственницу. В результате нападения на автобусную остановку четыре человека погибли и трое получили ранения. Очевидцы сообщали, что парень готовился к нападению и специально ждал автобуса у остановки. После бойни ему удалось скрыться в лесу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-