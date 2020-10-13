В РФ нашли мертвым стрелка, устроившего бойню на автобусной остановке

13 октября, 2020, 11:01

В Нижегородской области РФ нашли мертвым 18-летнего Даниила Монахова, который расстрелял из ружья свою бабушку и людей на автобусной остановке

Как сообщают российские СМИ, тело нашли в лесополосе рядом с поселком Большеорловское, в 500-600 метрах от остановки, где он устроил стрельбу.

У Монахова обнаружили при себе два ружья. Предварительная причина его смерти - суицид.

12 октября неизвестный обстрелял в Большеорловском рейсовый автобус. Погибли четыре человека, трое ранены.

Стрелком оказался 18-летний уроженец Нижнего Новгорода Даниил Монахов, который приехал в Большеорловское к бабушке.

Перед атакой парень застрелил свою родственницу. В результате нападения на автобусную остановку четыре человека погибли и трое получили ранения. Очевидцы сообщали, что парень готовился к нападению и специально ждал автобуса у остановки. После бойни ему удалось скрыться в лесу.

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