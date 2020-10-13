В Киеве 13 октября метро будет работать дольше на час из-за футбола
13 октября, 2020, 10:48
Киевский метрополитен частично изменит работу вечером во вторник 13 октября из-за матча сборных Украины и Испании
Об этом сообщает сайт Киевской горадминистрации.
"В ночь на 14 октября работу метро продлят на час, вечером 13 октября на трех станциях возможно ограничение на вход", - говорится в сообщении.
На стадионе НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании.
Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания (с 23:30).
Последний поезд отправится из центра города около 1:15.
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