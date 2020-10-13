В Киеве 13 октября метро будет работать дольше на час из-за футбола

13 октября, 2020, 10:48

Киевский метрополитен частично изменит работу вечером во вторник 13 октября из-за матча сборных Украины и Испании

Об этом сообщает сайт Киевской горадминистрации.

"В ночь на 14 октября работу метро продлят на час, вечером 13 октября на трех станциях возможно ограничение на вход", - говорится в сообщении.

На стадионе НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании. Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания (с 23:30). Последний поезд отправится из центра города около 1:15.