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Espreso.tvОбществоВ Киеве 13 октября метро будет работать дольше на час из-за футбола

В Киеве 13 октября метро будет работать дольше на час из-за футбола


фото: reuters
Киевский метрополитен частично изменит работу вечером во вторник 13 октября из-за матча сборных Украины и Испании

Об этом сообщает сайт Киевской горадминистрации.

"В ночь на 14 октября работу метро продлят на час, вечером 13 октября на трех станциях возможно ограничение на вход", - говорится в сообщении.

На стадионе НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании.

Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания (с 23:30).

Последний поезд отправится из центра города около 1:15.

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