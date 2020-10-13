В ФИФА хотят проводить ЧМ и Евро раз в 2 года и отменить Лигу наций

13 октября, 2020, 09:25

ФИФА предлагает проводить чемпионаты мира и Европы раз в два года и отменить Лигу наций

Об этом заявил бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который сейчас возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола, сообщает Evening Standard.

По его убеждению необходимо отменить Лигу наций и чаще проводить чемпионаты мира и Европы.

"Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Спросите людей на улицах, что такое Лига наций. Мало кто сможет объяснить. Нужно проводить как можно меньше турниров. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года, вероятно, более приемлемый вариант для современного мира", - сказал Венгер.

Французский специалист считает, что такая периодичность чемпионатов мира и Европы не повлияет на ценность турниров.

"Восприятие турнира связано не с временем ожидания, а с качеством соревнования. В конце концов, люди смотрят Лигу чемпионов каждый год. По моему мнению, это был бы большой шаг вперед", - убежден Венгер.

Напомним, в феврале 2020 глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил отменить в еврокубках правило выездного гола.

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