В ЕС определили критерии для закрытия границ
Рекомендации содержат распределение стран на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуации, сообщили в пресс-службе Совета Европы .
Так, страны-члены ЕС еженедельно должны предоставлять данные по трем критериям:
- количество новых зарегистрированных случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней
- количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю;
- процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.
В зависимости от результатов все страны будут разделены на четыре зоны:
- "Зеленая" - показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%;
- "Оранжевая" - показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
- "Красная" - показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150
- "Серая" - информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.
Страны-члены ЕС не должны ограничивать передвижение из регионов "зеленой" зоны. Для путешествующих из стран "оранжевой" или "красной" зоны рекомендуют вводить ограничения в виде прохождения карантина или проведения тестирования на COVID-19 до или после прибытия.
"Рекомендация Совета не являются юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - добавили в Совете Европы.
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