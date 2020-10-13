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Espreso.tvОбществоВ Борисполе работница прокуратуры Киева сбила на пешеходном переходе 11-летнюю девочку, пострадавшая в реанимации

В Борисполе работница прокуратуры Киева сбила на пешеходном переходе 11-летнюю девочку, пострадавшая в реанимации


фото: dbr.gov.ua
Во вторник, 13 октября, в Борисполе сотрудница управления прокуратуры Киева сбила на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Примерно в 11:45 работница одного из управлений прокуратуры города Киева, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, находясь за рулем транспортного средства Mersedes, двигаясь по одной из улиц города Борисполя на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на несовершеннолетнюю. Пострадавшая каретой скорой помощи госпитализирована в городскую больницу ", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали водителя, решается вопрос о сообщение ей о подозрении и избрании меры пресечения.

В то же время Патрульная полиция Киевской области сообщает в Facebook, что ДТП произошло на ул. Киевский шлях в центре Борисполя.

"41-летняя водитель авто Mercedes не предоставила преимущество в движении по пешеходному переходу малолетнему ребенку. Пострадавшую госпитализировали", - сообщили в полиции.

На видео, опубликованном полицией, видно, как ребенок идет по пешеходному переходу, перед которым остановились два автомобиля. В это время в крайнем левом ряду на скорости появляется внедорожник, который сбивает ребенка и останавливается на некотором расстоянии за пешеходным переходом.

По данным ТСН , пострадавшей 11 лет, она находится в реанимации с травмой головы и сломанной ключицей.

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