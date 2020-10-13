Украинский боксер Постол спрогнозировал победителя боя Ломаченко - Лопес

13 октября, 2020, 19:37

Украинский боксер Виктор Постол полагает, что Василий Ломаченко сможет по очкам победить Теофимо Лопеса

Об этом сообщает suspilne.media .

Постол заявил, что Теофимо Лопес никогда не боксировал с боксерами уровня Василия Ломаченко.

"Бой против Лопеса будет для Ломаченко будет очень тяжелым. Я думаю, что шансы 50/50. Большинство ставит на Лопеса, но я все-таки склоняюсь к тому, что выигрывает Ломаченко, поскольку Теофимо никогда не боксировал с людьми такого уровня. Считаю, что бой пройдет всю дистанцию, 12 раундов - Василий Ломаченко победит по очкам", - сказал Виктор Постол.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что Василий Ломаченко - лучший боксер со времен Мохаммеда Али.

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